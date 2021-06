Molise Basket Young in finale di serie D contro Atri

La Molise Basket Young si è qualificata per la finale del campionato di serie D Interregionale Abruzzo/Molise.

“Abbiamo cominciato il campionato di serie D Abruzzo/Molise con un gruppo di ragazzi under alla loro prima esperienza in un torneo senior e ci ritroviamo con una giornata di anticipo a qualificarci per la finalissima regionale che attribuirà la promozione diretta in serie C Silver” commenta il club termolese.

“In finale incroceremo la corazzata Atri che affronteremo prima nell’ultima ed ininfluente giornata della fase regolare, sabato prossimo tra le mura amiche del PalaSabetta.

Intanto, vittoria doveva essere contro l’Unibasket Lanciano e vittoria è stata in una gara dove, il caldo (ed il mare) si sono fatti sentire nelle gambe (e nella testa) degli Youngboys, con il solo Dentico che si conferma ai suoi livelli segnandone 21 a referto.

Da segnalare inoltre, gli 8 minuti in campo dei giovanissimi Francesco Rocco e Lorenzo Palumbo a conferma della prolificità, della bontà e del futuro della “cantera” OdontoYoung.

Sabato, come detto, ultima giornata della fase regolare contro la capolista Atri, in un ‘antipasto’ dal sapore Play Off”.