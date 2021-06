In un momento storico fortemente segnato da un clima di tensione e insofferenza, come gli episodi di cronaca anche locale riferiscono, la prevenzione assume un significato oltremodo rilevante. In questa ottica il Questore della Provincia di Campobasso ha adottato il provvedimento dell’Avviso Orale, previsto nell’art 3 del Codice Antimafia, nei confronti del giovane di 19 anni di nazionalità rumena che nella notte del 28 giugno scorso, a Montenero di Bisaccia, ha minacciato passanti e aggredito i carabinieri con un’ascia.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol, con il proprio comportamento ha creato panico tra le persone in strada. Lo straniero, brandendo tra le mani un’accetta, ha poi aggredito personale dell’Arma dei Carabinieri che era intervenuto sul posto, “ponendo in serio pericolo – sottolinea la Questura – l’incolumità fisica dei militari intervenuti nonché degli astanti”.

Il 19enne è stato arrestato e messo ai domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Questore ha ritenuto necessaria l’emissione della misura di prevenzione supplementare che, laddove non sufficiente a far desistere il soggetto da eventuali future condotte illecite, potrà rappresentare il presupposto applicativo per la più misura della sorveglianza speciale.

“Nell’ultimo periodo, complice il clima di tensione sociale venutosi a creare a livello nazionale a seguito dell’attuale pandemia, si è registrata una recrudescenza degli episodi di violenza contro le Forze di Polizia, tra i quali, quello accaduto a presso la stazione ferroviaria di Roma Termini qualche giorno fa, quando un uomo armato di coltello ha seminato il panico tra la gente ed è stato fermato solo grazie all’intervento degli Agenti della Polizia di Stato. Nell’ambito degli strumenti volti a contrastare l’insorgenza di tali fenomeni, va evidenziata l’importanza delle misure di prevenzione, quale provvedimento utilizzato dal Questore per garantire la sicurezza e la tranquillità sociale” si legge nella nota del questore Conticchio, che prosegue attraverso le forze di Polizia le attività di monitoraggio del territorio provinciale, di concerto con i vari uffici operativi, allo scopo di contrastare con sempre maggiore vigore ed efficacia ogni forma espressiva della criminalità comune ed organizzata.

Il Questore ha espresso anche la propria vicinanza e solidarietà ai Carabinieri coinvolti nella vicenda a nome dell’intera Polizia di Stato di Campobasso.