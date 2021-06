MERCOLEDI’ 30 Ancora potentissimo l’Anticiclone africano che in questo mercoledì non molla la presa sulla nostra regione. Caldo fino a 35 gradi e tanto sole almeno fino a notte quando assisteremo a un aumento della nuvolosità dalla costa verso l’interno. In rinforzo anche il vento che attenuerà in parte la canicola estiva.

GIOVEDI’ 1 Giornata di sole e gran caldo: l’alta pressione africana è ancora protagonista sebbene al nord ci sono già segnali evidenti di cambiamento che nel weekend potrebbe spingersi fino a sud dello stivale. Per ora questa ingerenza del maltempo non condizionerà particolarmente i termometri anche se una graduale diminuzione potrebbe giungere presto.