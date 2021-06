Maleducazione, divieti e ordinanze bizzarre: “Termoli non diventi una Adro del Sud”

Pubblichiamo la lettera firmata di Giuliano Pecorella, termolese da tempo trasferitosi fuori regione. Il suo è uno sguardo critico su Termoli e su alcuni avvenimenti e comportamenti degli ultimi tempi.

Sono un termolese che da molto non vive più a Termoli e che torna di tanto in tanto, per visitare i genitori ed alcuni storici amici di una vita. Diversi anni, insieme a mia moglie, scrissi alla rubrica “inbox” una lettera relativa allo stato di degrado ed incuria, sperando in un guizzo d’amore per la propria città. A distanza di un decennio, purtroppo le cose non vanno meglio.

Ma non è per questo che vi scrivo. Il motivo di queste poche righe si lega alla richiesta di chiarezza su alcune supposte, bizzarre, iniziative che ho appreso in questi pochi giorni passati a Termoli

Prologo: una passeggiata di una famiglia qualunque nel borgo in orario da aperitivo. Bambini curiosi, calmi e rispettosi. I bambini sono affascinati dalla luce del tramonto che si riflette sul mare. Proponiamo quindi di prendere un aperitivo proprio dove avvenne il primo incontro di mamma e papà, 20 anni prima. Nel frattempo il locale cambia gestione e nome ma il luogo è proprio quello. Si può guardare il tramonto ascoltando la storia del primo incontro di mamma e papa proprio lì, seduti ad un tavolino in fianco al nostro, ai bordi del muraglione.

Sorvolerò, ai fini di questa lettera, sui modi brutali e sgarbati di una giovane dipendente del locale che li…invita a scendere perchè i bambini non possono stare li. Ammetto, per dovere di cronaca, che quella che suppongo essere la responsabile/proprietaria del locale tenti di rimediare offrendo poi un altro tavolo e ribadendo che sì, i bambini da noi sono i benvenuti. Benvenuti sì, basta che non si siedano lì, anche se insieme ai genitori. Essendo venuto meno il motivo del sedersi proprio lì, decidiamo di andare altrove, anche perché ancora infastiditi dalle parole sgarbate della prima persona che ha “approcciato” i nostri bambini di 8 e 10 anni.

L’ultima, sorprendente Chicca è stata la motivazione: “Il sindaco non vuole”.

Lo ammetto: a me sfuggiva – e qualcuno ricorderà che qualche attività commerciale l’ho avuta anche io proprio a Termoli- che un sindaco emetta ordinanze che limitano l’età degli avventori e decida in quali zone di un locale i bimbi possano o non possano sedersi. Mi sembra una cosa onestamente bizzarra.

Poi scopro, parlando con amici locali, che lo stesso sindaco ha emesso una ordinanza, valida su tutto il territorio cittadino, vietando la vendita di alcolici dopo la una di notte, a causa di una rissa avvenuta in una delle diverse rivendite del centro.

Poi, ma non so se si tratti di una leggenda metropolitana, mi viene detto che il sindaco, con agenti di polizia municipale, va in giro a compiere delle ronde. Chissà se durante le ronde vede il degrado che imperversa ovunque, l’incuria degli spazi comuni, le strade tappezzate di rifiuti. O forse è impegnato a legiferare su dove possano sedersi i bambini?

A rivederci, sperando che nel frattempo Termoli non si muti in una Adro del sud, solo molto più sporca, scortese e degradata.