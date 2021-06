Magnolia, sugli abbonamenti il volto dei tifosi: parte il contest fotografico

La Molisana Magnolia Campobasso prepara la campagna abbonamenti per la prossima stagione 2021/2022, la seconda consecutiva in serie A1. E i tifosi saranno protagonisti grazie all’ultima iniziativa social lanciata dalla società del capoluogo. Come? Tramite un contest fotografico.

“L’invito è a ‘metterci la faccia’, ossia ‘scattarsi un selfie in primo piano’, inviandolo al club per essere protagonista della stagione che verrà”, spiegano dal club. “Da quest’oggi e per le prossime settimane, infatti, tramite i canali social Facebook ed Instagram del club, sfruttando i servizi di messaggistica Messenger e Direct, sarà possibile inviare il proprio volto al team rossoblù per essere ancora più addentro all’universo dei #fioridacciaio. I volti dei tifosi saranno al centro sia del lancio della prossima campagna abbonamenti del team che per altri aspetti comunicativi della stagione che verrà”.

Non a caso “sin dall’inizio della propria avventura, la forte simbiosi tra sostenitori e team ha rappresentato uno dei cardini del percorso dei fioridacciaio tanto da portare ad iniziative, celebrate anche dalla stampa nazionale (sportiva e non), come quella del ‘terzo tempo’. Caratteristica, tra l’altro, che neanche la convivenza con la pandemia da Covid-19 ha sopito e che, in prospettiva, è pronta a riemergere con forza nell’universo campobassano”.