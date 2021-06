Lupi tra iscrizione, abbonamenti e conferme. Stadio: ok al progetto per i 14mila posti

La prossima sarà la settimana decisiva per presentare la domanda d’iscrizione in Lega Pro. Il Campobasso avrà tempo fino a lunedì 5 luglio, visto che alle società neopromosse dalla serie D è stata concessa una deroga di una settimana. Ma, come confermato dalla proprietà, si conta di inviare gli incartamenti alla Lega di Firenze entro pochi giorni. Sono ore intense anche in vista del lancio della campagna abbonamenti che partirà intorno alla metà di luglio.

È chiaro che la situazione societaria rimane preminente dopo le esternazioni del socio di minoranza Matt Rizzetta e qualche sviluppo è atteso considerando i toni dello scontro. Il patron Mario Gesuè resta concentrato su tutto ciò che c’è da fare per farsi trovare pronti, liberatorie dei tesserati comprese. Poi si partirà con le conferme ufficiali, a cominciare da mister Cudini.

Stadio: novità importanti. 7500 posti entro il mese di luglio, 14mila entro i primi mesi del 2022. Qui si parla del numero massimo di spettatori che salirà grazie ai lavori di ampliamento della capienza dello stadio di Selvapiana. La notizia fresca è che il progetto esecutivo è stato approvato in Giunta comunale e ora bisogna attendere che si apra la gara d’appalto per poi affidare e partire con i lavori.

Attualmente la capienza è a 3950 posti ma i lavori per raddoppiarla sono praticamente terminati: deve essere effettuato il sopralluogo dei Vigili del fuoco per la definitiva ratifica. Insomma, questione di poche settimane e la capienza sarà allargata a 7496 spettatori in vista della prossima serie C. Poi c’è il capitolo più corposo, quello con cui la Regione Molise, con delibera 140 del 29 aprile 2020, ha rideterminato le economie del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 concedendo al Comune di Campobasso la somma di euro 700mila euro, grazie ai quali nel giro di qualche mese si approderà alla fatidica quota di 14.018 spettatori, per la precisione.

I varchi di accesso del pubblico sono sette e tutti saranno dotati di doppi tornelli in acciaio zincato, corredati di sistema elettronico di verifica di regolarità del titolo di accesso: gli operatori saranno dotati di metal detector portatili. La capienza dello stadio, con l’intervento, verrà ampliata dopo la bonifica del copri-ferro. In particolare, si agirà sulle tribune laterali scoperte (nord e sud) e sulla tribuna coperta oltre che sulla tribuna ‘Monforte’, ovvero i distinti. Tutti i posti a sedere saranno numerati.

I lavori maggiori saranno svolti sui gradoni dei Distinti, abbandonati da tempo e in diversi punti ‘friabili’. Servirà dunque il calcestruzzo per il ripristino della struttura e dovranno essere riattivati i servizi igienici nello stesso settore. Poi ci si concentrerà sui sistemi di sorveglianza da potenziare attraverso sofisticati strumenti tecnologici e telecamere. E saranno sostituite le sedute le panchine oltre che installate scocche in plastica nei distinti per le sedute.

Entrando nel dettaglio di ogni singolo settore, gli spettatori saranno così suddivisi: Curva Nord secondo anello 2306 spettatori, Curva Nord primo anello 1361, Tribuna coperta secondo anello 923 (sediolini, compresa la postazione stampa), Tribuna coperta primo anello 1568 (compresi 40 stalli per portatori di handicap su sedie a rotelle), Tribuna scoperta Monforte (distinti) secondo anello 3980, Tribuna scoperta Monforte (distinti) primo anello 1568, Curva sud primo anello (ospiti) 655, Curva sud primo anello (locali) 617, Tribuna laterale sud 520, Tribuna laterale nord 520.

Facendo due rapidi calcoli, sarà possibile ospitare oltre 3600 tifosi in curva Nord, altrettanti in Tribuna, 1200 circa in curva sud tra locali e ospiti, visto che l’anello superiore resterà chiuso, e oltre 5500 tifosi nei distinti. Bisogna aggiungere che lo stadio è già dotato da un anno di videosorveglianza corredata di sala gos per le forze di polizia.

Al momento, e attenendosi alle prime dichiarazioni provenienti dal Governo, si dovrebbe ripartire con una percentuale pari al 25% della capienza massima per via della pandemia ancora in atto. Significa che, sempre se tutto venisse confermato, a Campobasso potrebbero entrare quasi 1900 spettatori (25% dei 7500). La speranza è che presto si possa tornare alla normalità.