Lunga nube di fumo sulla Trignina, a fuoco un capannone: in azione il 115

Il carrozzone/1

Il 30 giugno scadrà l'ennesima proroga dell'incarico ai quattro commissari liquidatori delle dieci comunità montane del Molise che da un decennio la politica dice di voler sopprimere. Gli enti inutili per eccellenza sono ancora alle prese con problemi di ricollocazione del personale, con mutui e debiti, in più la legge che dovrebbe riformarli non c'è ancora. La più importante, la Molise Centrale, è anche titolare delle autorizzazioni per l'impianto di smaltimento rifiuti di Montagano che serve oltre cinquanta comuni e anche il capoluogo di regione. Lavori, appalti, tariffe: tutto passa per la scrivania dell'avvocato Domenico Marinelli che in questa intervista spiega perché non possiamo fare a meno del più bistrattato carrozzone del Molise. E sulla discarica avverte: "Tra un anno sarà satura"