Lunedì consiglio comunale a Termoli: c’è il bilancio di previsione

Arriva in aula il bilancio di previsione. Il presidente del consiglio comunale di Termoli, Annibale Ciarniello, ha convocato la seduta per lunedì 28 giugno alle 9,30 in prima convocazione mentre l’eventuale seconda convocazione è prevista martedì 29 alle 10,30.

All’ordine del giorno ci sono nove punti e fra i più importanti il Documento unico di programmazione e l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Da discutere anche l’approvazione del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini oltre a diverse mozioni, tra cui quella per l’intitolazione di una strada alla Festa della Liberazione d’Italia e l’apertura della piscina comunale per attività di riabilitazione e fisioterapia.