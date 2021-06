Lo stabilimento Alcione è “lido del Fratino” ma anche “spiaggia virtuosa del 2021”

Ambiente Basso Molise ha conferito in data 13 giugno 2021, un riconoscimento “Lido amico del Fratino” allo stabilimento balneare Alcione in quanto non ha effettuato la pulizia meccanica nel proprio lido, aspettando la schiusa delle uova di un nido di fratino. Un fatto eccezionale in quanto viene tutelata una specie a rischio di estinzione sovrapponendolo ad interessi economici.

La presenza del piccolo limicolo è un buon indice dello stato di salute dell’intero ecosistema costiero: ogni qualvolta c’è un nido di Fratino, significa che si tratta di una spiaggia correttamente tutelata e conservata. Dal 2016 la Fee, l’organismo che assegna la Bandiera blu, ha inserito tra i parametri come punto imperativo il monitoraggio della spiaggia dove è accertata la presenza del Fratino e la pulizia manuale dei tratti di spiaggia dove nidifica, proprio grazie alla richiesta di Ambiente Basso Molise.

Inoltre al lido Alcione è stata assegnata anche un altro riconoscimento come “Spiaggia virtuosa 2021”.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo presso il lido Alcione alla presenza dell’assessore all’Ambiente Rita Colaci, una rappresentanza della Capitaneria di Porto di Termoli ed alcuni ospiti tra i quali Augusta Di Giorgi ex assessore al comune di Termoli.