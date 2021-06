Le tipologie di caldaie murali e le loro caratteristiche

Le caldaie murali sono molto utilizzate all’interno delle abitazioni perché permettono di riscaldare l’acqua sia per uso domestico che per il riscaldamento. Sono delle caldaie che devono essere installate a parete, molto pratiche ed estremamente funzionali, per questo motivo sono diffuse in tutta Italia.

Possono essere installate sia all’interno che all’esterno, incassate nel muro o a vista. In commercio sono disponibili in diverse forme e dimensioni ed esistono tante tipologie di caldaie a muro che soddisfano qualsiasi necessità.

Nell’ultimo anno, diversi gestori di luce e gas offrono la possibilità ai consumatori di acquistare la caldaia a rate in bolletta e di usufruire di notevoli vantaggi economici, sia in termini di risparmio in bolletta, sia per i numerosi vantaggi fiscali a cui è possibile accedere dopo l’acquisto della caldaia.

Caldaie murali: tipologie, caratteristiche e vantaggi

Scegliere di acquistare una caldaia murale significa accedere a svariati vantaggi, in particolare alla possibilità di ottimizzare gli spazi, grazie alla dimensione ridotta della caldaia, e alla possibilità di scegliere una tipologia di caldaia con una maggiore efficienza energetica. La durata delle caldaie murali è assicurata per almeno 15 anni e la durata di questi prodotti permette di fare un investimento a lungo termine.

Come anticipato nel precedente paragrafo, in commercio ci sono tante e diverse tipologie di caldaie murali che è importante riconoscere durante l’acquisto. Le differenze che caratterizzano ogni tipologia si basano principalmente sulla combustione utilizzata per il riscaldamento dell’acqua. Le principali tipologie di caldaie murali sono:

Caldaia a camera aperta ;

; Caldaia a camera chiusa ;

; Caldaia a condensazione.

Caldaie murali a camera aperta

La caldaia murale a camera aperta è una tipologia molto diffusa e rappresenta la tradizionale caldaia con fiamma a vista, da installare obbligatoriamente all’esterno se non è presente una canna fumaria all’interno dell’abitazione. Il funzionamento di questa caldaia è molto semplice: La combustione avviene grazie all’utilizzo dell’aria presente nell’ambiente.

Caldaie murali a camera chiusa

Queste caldaie si installano principalmente negli ambienti ridotte e funzionano grazie al prelievo dell’aria dall’esterno che permette di avviare la combustione. Le caldaie murali a camera chiusa sono molto efficienti grazie all’espulsione dei fumi verso l’esterno.

Caldaie a condensazione

Le caldaie murali a condensazione sono in assoluto le caldaie più utilizzate negli ultimi anni, anche se inizialmente hanno un costo più elevato rispetto alle precedenti ma, nel lungo termine, apportano numerosi vantaggi economici sulla bolletta. Permettono di risparmiare sul consumo del gas perché recuperano gran parte del calore nei fumi di scarico, grazie al processo di condensazione. Le caldaie a condensazione rappresentano le caldaie murali più ecologiche.

Consigli per l’acquisto e prezzi delle caldaie murali

Per scegliere la giusta caldaia murale adatta alle proprie esigenze, è opportuno considerare diversi aspetti, in particolare la tipologia di caldaia e la potenza di cui si necessita per riscaldare in modo efficiente tutta l’abitazione.

La potenza deve essere valutata in base alla grandezza della casa ed è consigliato rivolgersi ad un esperto prima dell’acquisto. Questo parametro cambia notevolmente anche il prezzo delle caldaie murali: le caldaie a camera aperta o chiusa sono le più economiche e il loro prezzo varia dai 500 ai 1500 euro. Le caldaie a condensazione più costose ma, grazie ai numerosi vantaggi fiscali disponibili è possibile ottenere un rimborso molto conveniente.