Le foto più belle verranno premiate con soggiorni, cene o buoni sconto. Termoli ne guadagnerà in visibilità e farà scoprire sia ai propri cittadini che ai visitatori i migliori scorsi che solo questa città sa regalare. È questo il senso dell’iniziativa ‘La Termoli che mi piace’, presentata stamane 30 giugno in Comune dall’assessore al Turismo Michele Barile e dalla Dirigente Carmela Cravero.

“Si tratta di un contest fotografico con cui raccontare Termoli tramite immagini. C’è una pagina social appositamente creata per raccogliere quante più immagini possibile” ha spiegato Barile.

REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO

Due le categorie previste: Resident e Tourist. Facile intuire che nella prima sono compresi coloro che risiedono a Termoli, nella seconda tutti gli altri, rigorosamente non professionisti. “Contiamo sul fatto che sui social ci sia più coinvolgimento possibile anche per far sì che i turisti possano tornare” ha aggiunto l’assessore.

Due mesi, dal 1 luglio al 31 agosto, durante i quali sarà possibile postare le foto che saranno valutate sia tramite votazione popolare (i mi piace di Facebook) sia tramite il giudizio di una apposita giuria che sarà scelta in seguito.

“È una iniziativa concepita in collaborazione con il comitato commercianti. I premi sono inoltre sponsorizzati dalle attività”.

Premi diversi per le due categorie: per i ‘Resident’ buoni sconto da 250, 150 e 100 euro in strutture convenzionate per i primi tre classificati. Per i ‘Tourist’ soggiorno di un fine settimana in B&B, oltre a cena e aperitivo per due persone al primo premio, cena e aperitivo per due persone al secondo classificato e aperitivo per due persone al terzo.

foto in home page di Nicola Cappella