Lavori all’ex Cian, occupato parcheggio giallo. “Io, disabile, così non posso andare al mare”

Non si arrestano le polemiche che ruotano attorno ai lavori che stanno interessando l’area dell’ex Cian, sul lungomare nord di Termoli. Ieri, prima domenica estiva ‘di delirio’, a fare le spese è stata una donna con disabilità di 60 anni che, per l’ennesima volta, è dovuta tornarsene a casa rinunciando al suo ‘diritto’ di passare qualche ora al mare. Perché? Perché il parcheggio che le spetta è stato inglobato dalla recinzione in legno posta all’esterno del cantiere e altri liberi (nè bianchi nè a pagamento) non ce n’erano.

A raccontarci il disagio e la rabbia per tutto ciò stata la signora Nunzia, suocera della donna termolese che “da quattro giorni si vede costretta a rinunciare a scendere in spiaggia”. La suocera di Nunzia, per via delle sue condizioni di salute (è un soggetto che ha subito un trapianto), non può camminare molto né può recarsi al mare tanto presto, perché in quella fascia oraria del mattino deve sottoporsi tassativamente alla terapia farmacologica. “La accompagniamo al mare intorno alle 9,30-10, ma a quell’ora i parcheggi sono già belli che andati”.

Chi frequenta quel tratto di lungomare lo sa bene. I posteggi per le auto sono ridotti al lumicino ma ora, con quel cantiere, lo sono ancor di più. A confermarlo è anche il titolare del lido balneare La Piovra, lo stesso presso cui ha affittato l’ombrellone per l’intera stagione la famiglia di cui sopra. “Non solo ci hanno occupato il parcheggio deputato al carico e scarico, ma lo hanno fatto anche con quello per i disabili col risultato che la mia cliente da giorni non riesce a venire al mare, a usufruire di un servizio per cui ha pagato”.

Un altro parcheggio giallo dista circa 400 metri, una distanza che la signora non potrebbe affrontare. “Non possiamo neanche lasciarla davanti al Lido e andare a parcheggiare altrove, o tornare solo per riprenderla, perché mia suocera ha bisogno di assistenza e non può stare sola”. Succede quindi che la donna si veda costretta, suo malgrado e infrangendo le aspettative di passare un paio d’ore in relax, a tornarsene a casa. “Lei, come noi d’altronde, è molto amareggiata. Si prepara al mattino per godersi un po’ la spiaggia, anche perché l’aria di mare le fa bene, ma poi deve rinunciare e tornare mestamente a casa”.

Una disavventura che rischia nondimeno di ripetersi – in particolare nel fine settimana quando trovare un parcheggio è oltremodo proibitivo – perché quel cantiere sarà probabilmente presente lì fino a fine luglio. Cantiere che ha invaso parte del marciapiede, della carreggiata e, appunto, i box per le auto e per cui il costruttore ha già ricevuto una multa dai Vigili urbani di Termoli per occupazione abusiva di suolo pubblico, avendo sforato i metri quadri dati in concessione.

“Così non si può andare avanti – conclude la signora Nunzia -. Questo è un diritto negato”.