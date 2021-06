Piccolissima tregua dal gran caldo nei prossimi giorni: i picchi di quasi 40 gradi sfiorati nelle ore più calde del giorno in diversi comuni del Molise si allontanano, questo, però, non significa che non farà caldo, anzi. Il vasto campo di alta pressione di origine africana si è ormai imposto in maniera significativa sul bacino del Mediterraneo. Temperature elevate, anche sopra la media stagionale, afa insopportabile di giorno e di notte e tempo stabile e soleggiato saranno ancora costanti sia oggi che nel primo weekend d’estate.

VENERDI’ 25 Ma vediamo nel dettaglio questa giornata che parte con una certa nuvolosità destinata a diradarsi nel tardo pomeriggio. I cieli del Molise non torneranno esattamente tersi per via di quella sabbia in sospensione giunta dal deserto del Sahara fino al centro sud dell’Italia dove stazione da giorni aumentando anche la sensazione di ‘soffocamento’ per un’aria definita da molti umida e pesante. Un lieve calo termico sia nei valori minimi che in quelli massimi per oggi è atteso ma la colonnina di mercurio sarà pur sempre oltre le medie climatiche.

SABATO 26 Inizia un weekend rovente: i pochi gradi persi tra giovedì e venerdì saranno in parte riconquistati in questo sabato che sarà largamente soleggiato e molto afoso. La polvere desertica che ha reso ‘nebbiosi’ questi primi giorni d’estate dovrebbe iniziare ad allontanarsi e quella piccolissima attenuazione del caldo non può essere equiparata ad un vero e proprio cambio di rotta. Ma almeno non dovrebbero replicarsi le temperature estreme di questa settimana da record.

DOMENICA 27 Stesso scenario in questa domenica con qualche debole velatura in più nella prima parte della giornata: le temperature non scenderanno sotto i 14 gradi in montagna nella notte e non andranno sopra i 34