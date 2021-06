L’Alfano di Termoli punta sul debate: da due anni ai vertici nazionali della disciplina

5 finali disputate in altrettanti tornei nazionali di debate cui hanno partecipato, con 4 vittorie ed un secondo posto, ed il secondo posto nella selezione regionale per le Olimpiadi nazionali: è questo l’incredibile risultato con cui si conclude l’anno scolastico 2020-21 per la squadra “Confuto ergo sum” composta dagli studenti dell’IISS Alfano che hanno partecipato al progetto debate, una modalità didattica innovativa che il Ministero ha indicato tra quelle da privilegiare, in particolare in questi tempi scolastici difficili in cui spesso la didattica in presenza è stata integrata con la didattica digitale, senza con questo far venir meno il valore educativo dell’esperienza scolastica.

Gli oltre 20 studenti del liceo classico e scientifico che hanno scelto questo percorso, in cui sono stati seguiti dai docenti Mario Mascilongo, Valeria Cataldo e Giovanni Francesco Massaro, dopo una formazione iniziale ed il torneo di istituto svoltosi tra ottobre e gennaio si sono suddivisi in vari gruppi per cimentarsi con le diverse manifestazioni regionali e nazionali.

Un costante percorso di preparazione, fatto di quasi 100 incontri a distanza, che hanno impegnato complessivamente gli studenti per più di 450 ore di preparazione e oltre 500 ore di dibattiti effettivamente svolti, hanno portato ai traguardi ricordati all’inizio, e che di seguito riepiloghiamo:

Ottobre 2020: Palestra nazionale di botta e risposta (8 squadre partecipanti alla fase finale): 1° posto

Marzo 2021: Torneo “Debate: che Impresa” (10 squadre partecipanti alla fase finale): 1° posto

Aprile 2021: Torneo “Age Contra plus 2021” (14 squadre partecipanti alla fase finale): 1° posto

Maggio 2021: Campionato nazionale giovanile di debate (76 squadre partecipanti al Campionato): 2° posto

Maggio 2021: Fase finale del torneo “Exponi le tue idee” (12 squadre partecipanti alla fase finale): 1° posto

Di seguito, invece, i nomi degli studenti che hanno fatto parte di almeno una delle squadre finaliste dell’Alfano:

Sophia Valente – 4B liceo classico (4 squadre); Beatrice Lemme e Sara Leccese – 5B liceo classico , Alessandro Tagliafierro – 5C liceo scientifico (3 squadre); Simona Angelucci 4B liceo classico, Giulia D’Angelo, Francesco Grisolia e Renzo Iantomasi – 3A liceo classico (2 squadre); Alessia Cesari – 1B liceo classico, Francesco Greco – 1F liceo scientifico, Grazia Inverso e Marta Ivone – 3B liceo classico, Marta Ludovico – 4B liceo classico, Federico Di Gennaro e Edoardo Maria Pinti – 5A liceo classico, Vittoria Vocino – 5B liceo classico, Zenone D’Ascenzo – 5E liceo scientifico (1 squadra).

Il Dirigente Scolastico dell’Alfano, Concetta Rita Niro, a conclusione di questo anno particolarmente ricco ha voluto congratularsi personalmente con i docenti e gli studenti, segno di eccellenza della scuola molisana, consegnando loro, in una breve e semplice cerimonia svoltasi oggi presso la presidenza del liceo classico, le medaglie d’argento e la targa ricevuta per il secondo posto raggiunto nella prima edizione del Campionato nazionale.

Nel suo breve saluto, la Dirigente ha sottolineato il valore formativo dell’attività del debate, e l’ammirevole impegno profuso dai docenti e dagli studenti nella preparazione e nella partecipazione, con ottimi risultati, ai diversi tornei nazionali.