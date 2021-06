E’ stato scritto un altro capitolo, forse quello conclusivo, sulla annosa e contrastata battaglia per l’acqua pubblica tra il Comune di Castelpizzuto e le società di imbottigliamento e commercializzazione Castellina e Santa Croce.

Il 14 aprile scorso, dopo l’ennesima udienza al Tribunale amministrativo del Molise, la concessione regionale per le acque minerali naturali è stata annullata: il paese è tornato utilizzatore prioritario (ma non per forza esclusivo) delle sorgenti di località Folgara Casale.

Un contenzioso lungo e complesso quello tra il Municipio della provincia pentra (difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Anna Pangia) e le due società (difese dagli avvocati Massimo Di Nezza, Claudio e Matteo Di Tonno), che sono entrambe di proprietà dell’ingegnere Camillo Colella, ex candidato alla presidenza della Regione Molise nelle elezioni del 2013. Tra il Comune e l’imprenditore il garante dei diritti di tutti: la Regione Molise che da questa vicenda ne esce piuttosto malconcia.

Ma andiamo con ordine partendo dalla fine: l’accoglimento del ricorso dell’amministrazione guidata dal sindaco Carla Caranci, da anni in lotta affinché il più piccolo comune della provincia di Isernia non restasse più a secco di acqua. Nel loro pronunciamento i giudici amministrativi hanno annullato la determina dirigenziale (della Regione Molise) numero 1315 del 28 marzo 2019 per l’utilizzo in comune del bene pubblico per eccellenza: l’acqua.

UN PO’ DI STORIA

Correva l’anno 2014 quando il Comune di Castelpizzuto ha impugnato per la prima volta una determina regionale (numero 568 dell’11 agosto 2014) con la quale la Regione Molise accordava alla Castellina srl la concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale naturale. Il Tar diede ragione al Comune dicendo che quell’atto era illegittimo ma la Regione Molise ribadì, con ulteriori atti, il diritto di più soggetti di far uso di uno stesso bene (couso). Peccato che anche quella volta gli atti vennero impugnati dal Comune che ebbe ragione al Tar per la seconda volta.

Da quei due pronunciamenti della giustizia amministrativa è emerso che il dirigente regionale che ha predisposto le determina non è stato in grado di dettagliare e regolamentare in maniera specifica l’utilizzo in comune della fonte limitandosi a dire che Castellina poteva prendersi l’acqua per dieci anni. Addirittura non capì quanto importante era anteporre l’interesse pubblico a quello privato (e certamente legittimo) rilasciando una vera e propria concessione per uso idropotabile al posto di una “generica e atipica riserva di portata idrica”. Insomma per il Tribunale l’atto era illegittimo.

Ma ancora una volta la Regione Molise non ci sta adottando una nuova determina. E’ la numero 1315 del 28 marzo 2019 e stavolta è un po’ meno generica perché stabilisce che da una lato Castellina può far valere la sua concessione mineraria sfruttando l’acqua molisana “in favore della richiedente società Santa Croce” e dall’altro la popolazione di Castelpizzuto può continuare abbeverarsi a quella sorgente per i successivi 30 anni.

Patti e condizioni, però, non vengono stabiliti come invece la Regione Molise dice di voler fare con un successivo disciplinare. E quando il Comune di Castelpizzuto apprende di questa nuova determina si chiede: “Ma come? E la sentenza del Tar che ci aveva già dato ragione una volta non vale più? Per questo agisce in giudizio per farla diventare esecutiva e impugna la nuova determina.

“In estrema sintesi – questo scrive la prima sezione del Tar Molise – la ricorrente ha dedotto in via principale la nullità/inefficacia degli atti impugnati per violazioni e/o elusione del giudicato”.

Non solo: il Tar dice pure che la Regione Molise non ha adottato il disciplinare e neppure dato due distinte concessioni per regolare il couso della fonte. Un passaggio dirimente di tutta la faccenda perché utile a definire la “derivazione prioritaria” del Comune sulla “natura subordinata” dell’impresa privata. In assenza di queste due concessioni la discussa determina non era in grado, da sola, di prevedere lo sfruttamento prioritario della sorgente perché accordava una semplice riserva di acqua al Comune anziché ribadire che i castelpizzutesi avrebbero potuto utilizzare tutta l’acqua di cui avevano necessità e Castellina (e Santa Croce) venderla in bottiglia.

Compatibilmente con la portata della sorgente.

La cosa si è protratta a lungo. E sono stati anni difficili, di difesa del diritto all’acqua pubblica e di ricerca del compromesso sul business privato. A un certo punto una concessione è arrivata (“curiosamente – scrive il Tar – rilasciata solo al privato”), ma gli abitanti di Castelpizzuto sono rimasti a secco di acqua in più occasioni dovendo ricorrere, talvolta, all’approvvigionamento tramite autobotti della Protezione civile.

E’ del tutto evidente che le inadempienze della Regione sono state in grado di danneggiare sia la parte pubblica (il Comune di Castelpizzuto) che quella privata (Castellina e Santa Croce).

E non è ancora finita. Perché tra i vari motivi della interminabile querelle giudiziaria c’è anche qualcosa che ha a che fare con la gestione dell’acquedotto. Pure stavolta c’è lo zampino della Regione Molise che rilasciando una concessione mineraria alla sola società Santa Croce non ha garantito “l’integrale e autonoma funzionalità dell’acquedotto”.

Impianto, vasche, pompe di sollevamento erano inaccessibili agli operai comunali per le operazioni di controllo, verifica e manutenzione poiché le chiavi della porta di accesso le aveva solo la società privata e tutta l’area era recintata.

E’ chiaro che in questo modo la tanto sbandierata priorità dell’uso pubblico dell’acqua non poteva essere garantita.

Ora la determina è stata annullata e bisognerà eventualmente riscriverne un’altra in grado di chiarire e regolamentare su tutti quegli aspetti mai definiti in passato per l’utilizzo in comune dell’acqua.

Sperando che sia la volta buona.