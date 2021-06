Termoli

L'episodio venerdì scorso in un lido della città. "Finalmente mio fratello Enrico era contento ma poi sei arrivato tu, Essere, e hai rovinato la sua gioia. Hai rubato un portafoglio particolare, pensato per persone disabili, in modo che per loro sia facile vedere, riconoscere e prendere i soldi e i documenti. È bene che tu sappia che quel portafoglio vale molto più di quello che vi hai trovato dentro..."