Anche a Isernia sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alle partite del Campobasso calcio, ‘fresco’ di promozione in serie C. La ‘febbre’ rossoblù contagia anche il capoluogo pentro, dove abitano diversi supporter dei Lupi che non si perdono una gara e la domenica raggiungono lo stadio di contrada Selvapiana. Un trionfo che ha alimentato anche l’entusiasmo degli appassionati che non abitano a Campobasso.

Sarà più facile acquistare il tagliando per accedere ai match casalinghi: infatti i biglietti per le gare interne del Campobasso sono in vendita anche al Caffè Risorgimento in corso Risorgimento a Isernia. Tutto è stato possibile grazie a un accordo tra il proprietario del bar e la società rossoblù. Una bella iniziativa, che speriamo possa coinvolgere anche i titolari di altre attività isernine.

L’ennesimo segnale che il Lupo è patrimonio dell’intera regione, non solo del suo capoluogo. E che l’amore per il Campobasso calcio non conosce confini geografici.