LUNEDI’ 28 Riprendono a salire le temperature dopo la graditissima tregua delle ultime 72 ore: in una giornata di cielo terso, con la cappa sahariana della scorsa settimana che ha finalmente preso il largo, la colonnina di mercurio riconquisterà diversi gradi. E’ ancora l’anticiclone africano il responsabile di questa rinnovata ondata di calore che in questo lunedì colpirà, in maniera più decisa, il capoluogo, il venafrano, l’area attorno alla località turistica di Castel San Vincenzo e Bojano. Più fresco e ventilato sulla costa bassomolisana.

MARTEDI’ 29 Torniamo sopra i 35 gradi nei valori massimi in questo arroventato martedì di fine giugno: la bolla africana continua a far aumentare le temperature. Per oggi avremo prevalenza di tempo soleggiato anche se dal pomeriggio nubi o spesse velature di passaggio offuscheranno in parte il cielo. Assente il rischio pioggia.