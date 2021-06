Incubatore intitolato ad Antonio Di Lallo, l’uomo con un solo fine: “Il bene comune”

E’ la moglie di Antonio Di Lallo che con le sue parole, ricordando il marito, commuove e rammenta la figura dell’uomo e del professionista. Durante la cerimonia di intitolazione dell’Incubatore Sociale di via Monsignor Bologna al nome di colui che l’ha voluto e poi creato, evidenzia per descriverlo le parole del giudice Levatino di cui è appassionata lettrice: “Quando non ci saremo più, nessuno ci chiederà se siamo stati credenti ma credibili e credo che la credibilità di mio marito sia sotto gli occhi di tutti”. Già, Antonio Di Lallo aveva tre principi cardine che seguiva e perseguiva: onestà, professionalità e bene comune.

La cerimonia si è tenuta questa mattina insieme all’associazione “Solidea – amici di Antonio Di Lallo” che ha fortemente voluto l’intitolazione della struttura poi deliberata dall’Amministrazione comunale di Campobasso. Presenti, infatti, diversi esponenti di Palazzo San Giorgio.

Il sindaco Roberto Gravina, ha speso bellissime parole di ricordo per Di Lallo che seppure conosciuto soltanto nel 2018 aveva da subito “manifestato : “Questo Incubatore è una sua creatura – ha detto il primo cittadino – Fu su suo stimolo che con l’amministrazione comunale di allora si volle recuperare un immobile abbandonato al degrado così lui iniziò questa attività. E quando ne abbiamo parlato ho subito avvertito il legame tra la storia di questo sito e la sua figura”.

Anche sua moglie rammenta che alla proposta di Antonio Di Lallo di voler recuperare quella struttura totalmente abbandonata e trasformarla in una location per le imprese e il confronto di idee delle stesse lei fu la prima ad essere contrariata “perché questo immobile sembrava irrecuperabile. Il lavoro non è stato semplice ma lui ci teneva e ripeteva continuamente: voglio creare un luogo dove la forza del lavoro si confronti e cresca”.

Quello di stamane è stato un momento di grande commozione e la targa apposta lì sulla parete dell’Incubatore Sociale ora intitolato ad Antonio Di Lallo conserverà per sempre la memoria di un uomo che ha sempre affrontato le questioni della sua terra con lucidità e neutralità politica ponendosi come obiettivo soltanto “il bene comune”.