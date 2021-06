Incidente a Limosano, autocarro si ribalta e finisce in una scarpata

La vaccinazione eterologa in molise

Richiamo con il Pfizer per le persone con meno di 60 anni che avevano ricevuto la prima dose di Astrazeneca: da ieri anche nella nostra regione è iniziata la campagna di vaccinazione cosiddetta eterologa. Non ci sono state rinunce, ma cosa succede in cui dovesse accadere? Attualmente si resta in stand-by: la Cabina di regia regionale è in attesa delle indicazioni del Ministero. Intanto, è stato posto un altro tassello alla campagna di immunizzazione: siglato l'accordo con i pediatri per le iniezioni del farmaco anti-Covid alla fascia 12-16 anni