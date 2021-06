In un paio d’ore polverizzati i 350 biglietti a disposizione per i tifosi, la città si prepara alla festa rossoblù

La città è pronta. I biglietti tutti venduti. Ripresi gli abbonamenti dai cassetti. Domenica è alle porte e l’attesa promozione in serie C tiene tutti col fiato sospeso.

Il sei giugno lo stadio Selvapiana per la sfida al Porto Sant’Elpidio accoglierà sugli spalti oltre 600 abbonati e 350 spettatori che in pochissime ore questo pomeriggio hanno polverizzato i biglietti messi a disposizione.

Mille spettatori in totale, e alcuni tifosi saranno destinati anche alla Curva Sud.

I prezzi sono stati maggiorati proprio per premiare, per così dire, i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento e che quest’anno hanno potuto vedere dal vivo finora solo tre match. Quindi 20 euro per le due curve, 35 euro per la tribuna laterale e 50 euro per quella centrale.

Al lavoro anche le autorità di controllo che assicureranno il rispetto delle norme anticovid. Polizia e carabinieri sorveglieranno ingressi e uscite ma la società nel messaggio ai supporter è stata chiara: “Le norme attuali non permettono la partecipazione di oltre i mille spettatori previsti. Sappiamo che, forse, non sarebbe bastato neanche l’impianto aperto al massimo della capienza per contenere l’entusiasmo di una regione che da trentadue anni attende il ritorno nel terzo livello del calcio nazionale. Ma ora non dobbiamo distogliere lo sguardo dall’obiettivo: dentro o fuori Selvapiana, un unico ululato dovrà spingere i colori rossoblù alla vittoria”.

E poi il messaggio speciale agli abbonati: “Siamo intanto pronti ad abbracciare di nuovo allo stadio i nostri abbonati, coloro che hanno scommesso ‘a occhi chiusi’ su questa squadra, proprio come ha fatto la società che ha continuato a investire guardando al futuro nonostante la pandemia abbia azzerato gli incassi: è arrivato il momento cruciale in cui trasformare, uniti e compatti, questo sogno in realtà”.

Molti tifosi resteranno fuori ma aspetteranno il 90esimo per festeggiare a prescindere i rossoblu. Palazzine illuminate con i colori della squadra e balconi addobbati con striscioni e bandiere stanno prendendo piede in tutte le strade del capoluogo.

I cancelli del Romagnoli apriranno domenica già alle ore 14 per consentire tutte le operazioni di controllo, tra cui la rilevazione della temperatura corporea, e per evitare assembramenti. Durante il match bisognerà osservare scrupolosamente le normative anticovid: sarà necessario indossare la mascherina, rispettare il posto assegnato e mantenere il distanziamento interpersonale.