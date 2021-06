Nei primi tre mesi del 2021 la crescita delle imprese femminili è spinta dalle ragazze: sono le under 35 a far aumentare, anche se non di molto, la percentuale delle cosiddette aziende rosa. Le attività fondate da giovani con meno di 35 anni crescono del 8,1 %, mentre nelle fasce anagrafiche più adulte solo del 2%. Il dato è fornito dall’osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e Infocamere e vale a livello nazionale come media fra tutte le regioni. Non vale in Molise, invece, dove nel primo trimestre del 2021 le imprese femminili sono diminuite del 10,5% rispetto a un anno fa, vigilia della esplosione pandemica.

Da noi le imprese guidate da donne under 35 sono scese addirittura del 22%. Questi i dati: 145 le imprese femminili che si sono costituite tra gennaio e marzo scorso, mentre un anno fa ne sono state registrate – nello stesso periodo – 162, e si trattava comunque di un dato molto basso, uno dei peggiori degli ultimi 10 anni.

In Italia invece, dopo la il crollo delle iscrizioni alla Camera di Commercio di attività guidate da donne che si è registrato nel corso del 2020, i numeri tornano leggermente a crescere: 26.299 le imprese femminili nate tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2021. Nello stesso periodo del 2020 erano state 26.044.

Per gli osservatori del lavoro (al netto del fatto che molte imprese femminili sono tali solo sulla carta per ragioni legate alle agevolazioni e ai finanziamenti a fondo perduto), le donne pagano un prezzo più alto degli uomini alla crisi da covid-19. Nel primo trimestre di quest’anno l’incremento percentuale delle imprese guidate da donne è inferiore al numero delle imprese guidate da maschi: 1% contro il 9,5%.

E che il settore delle imprese maschili sia più resistente lo dimostrano pure i dati nostrani: in Molise le nuove imprese maschili nate nel 2021 pareggiano il numero delle imprese maschili nate nel 2020: 373 sia nel primo trimestre 2021 che nel primo trimestre 2020.

L’altra brutta notizia è che le donne le imprese guidate da donne giovani in Molise si sono ridotte ancora di più delle imprese guidate da donne sopra i 35 anni. Nel quarto trimestre 2020 si registra un – 28,6 % delle prime contro un -19,5% delle seconde.

Non consola, a fronte di questo crollo, il dato relativo al numero di imprese femminili generale del Molise che continua a essere il più alto d’Italia in valore percentuale: 9539 su un totale di 34990, pari al 27,26.

In 10 anni comunque sono mancate all’appello quasi 156 ila imprese giovanili, con un calo del 22,4%. A fine 2020 si contavano circa 540mila imprese giovanili contro le 697mila del 2011. Uno “spopolamento” di impresa giovane che ha colpito maggiormente i settori delle costruzioni, del commercio, delle manifatture, ma anche delle attività immobiliari e del trasporto. L’unico settore in espansione fra i giovani, in termini di nuove imprese, è quello dei servizi.