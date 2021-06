“E’ necessaria un’ispezione urgente al centro vaccinale dell’ospedale da campo di Termoli”: la richiesta è contenuta nella missiva urgente che il SOA (sindacato operai autorganizzati) ha inviato oggi al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e alla Regione Molise per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.

Il Soa ha sollecitato la risoluzione del problema segnalato da alcuni cittadini.

“Nell’ospedale da campo – denuncia Andrea di Paolo – non sono installati impianti di refrigerazione dell’aria. Con la stagione estiva sia il personale addetto che i numerosi cittadini che si recano per l’inoculazione del vaccino sono costretti a subire le temperature alte: tutto questo comporta seri rischi per la salute e per la sicurezza di tutti”.

Il sindacato dunque chiede un’immediata risoluzione del problema.