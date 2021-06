Immondizia abbandonata di fianco al bidone dei rifiuti: inciviltà al porto

Ennesimo gesto di inciviltà al porto di Termoli, dove qualcuno ha riversato cumuli di immondizia di fianco a un cestino portarifiuti trasformando quello spazio in una sorta di discarica a cielo aperto a disposizione di piccioni e altri animali come si può vedere dalle foto scattate nel primo pomeriggio di lunedì 7 giugno.

Un gesto particolarmente spregevole se si considera che proprio ieri Comune e volontari avevano dato vita a una mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti sulle spiagge e al porto.

Iniziativa volta anche a sensibilizzare le persone dal gettare ancora rifiuti in giro. Invece per tutta risposta qualcuno ha deciso di disfarsi così della propria spazzatura. Una scena da voltastomaco anche per i tanti che parcheggiano l’auto a ridosso delle banchine prima di raggiungere l’imbarco per le isole Tremiti.