Il ristorante-pizzeria La Quercia cerca cameriere con esperienza

Il noto ristorante-pizzeria La Quercia cerca camerieri con esperienza. Il locale di via Elba n. 1 (zona ospedale a Termoli) ha tanti eventi in programma per l’estate e cerca con urgenza un cameriere di sala. Il locale, nato nel 1989 su iniziativa della famiglia Scutti, è rinomato per i suoi cavatelli fatti a mano nonché per la sua pizza napoletana.

Ed è proprio in vista di serate a base di degustazione di birra e cavatelli – oltre che per le serate delle partite della nazionale italiana ad Euro2020 – che il locale sta cercando nuovo personale. Questo l’annuncio: “Si prega di inviare CV via mail all’indirizzo info@pizzerialaquercia.it o rispondere all’annuncio sulla pagina. Nb: non disponiamo di alloggi per il personale, quindi astenersi chi non sia di Termoli e dintorni o non voglia spostarsi giornalmente”.

La Quercia, come molti sapranno, nel 2017, si è ampliato diventando anche ‘Luppolover’. Un’idea nata dopo il 2014, quando il giovane titolare Pulcherio Scutti – beer sommelier – vinse il Mondiale di Spillatura.

È lui stesso a dirci che chi verrà selezionato come cameriere avrà questo vantaggio in più: verrà formato nel campo della spillatura e più in generale nella conoscenza dei segreti del luppolo e delle birre. Una opportunità di crescita professionale interessante. Non a caso Pulcherio e i suoi hanno scelto questa immagine iconica che raffigura una scala. Lavorare crescendo si può e si deve.

Per info: visitate la pagina facebook LaQuerciaTermoli o contattare il numero 329 6123953