Rossano Pazzagli, docente di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise dove ha ricoperto anche la carica di presidente dei corsi di laurea sul turismo e i beni culturali, è stato nominato delegato regionale del Molise nella Sistur, la Società Italiana di Scienze del Turismo.

La Sistur si è costituita nel 2009 su iniziativa di studiosi ed esperti del settore turistico con l’obiettivo di favorire l’approfondimento e la diffusione degli studi sulle tematiche delle scienze del turismo, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale. L’Associazione, attualmente presieduta dal professor Fabrizio Antolini dell’Università di Teramo, promuove studi, inchieste, convegni e pubblicazioni, oltre ad iniziative a sostegno della didattica e della ricerca, tra cui anche borse di Studio per giovani laureati.

Il compito dei delegati regionali è quello di svolgere un ruolo di coordinamento nell’ambito della propria area territoriale. Così il professor Pazzagli, già molto impegnato da anni sul territorio molisano, in particolare per quanto riguarda le tematiche delle aree interne, del turismo e dell’ambiente, si dedicherà a collegare ulteriormente quanto si va facendo nella sede universitaria di Termoli, dove lavora da tanti anni, con le iniziative sul territorio.

Com’è noto a Termoli sono attivi alcuni corsi di laurea che consentono a tanti giovani molisani e delle regioni limitrofe di laurearsi per lavorare a vari livelli nel settore turistico. L’offerta formativa Unimol vanta qui il corso di laurea triennale in Scienze turistiche, con i due indirizzi in Turismo e sviluppo locale ed Enogastronomia e turismo, quello magistrale in Management del turismo e dei beni culturali e quello di recente istituzione in Scienze e culture del cibo.

“Si tratta di una nomina – spiega Pazzagli – che metterò a disposizione dell’Università e del territorio, convinto che la proficua collaborazione tra studiosi, operatori e istituzioni locali costituisca la base per promuovere un effettivo sistema di turismo sostenibile in Molise, che dia forza alle potenzialità inespresse di questa regione rispettando il territorio e il paesaggio che sono le sue risorse primarie”.