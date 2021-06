‘Il libro di Gianni’, convegno nel giardino della scuola di Difesa Grande

In occasione dei 100 anni di Gianni Rodari, percorso iniziato dall’Istituto comprensivo Difesa Grande ad ottobre con le Favole al Telefono e portato avanti nel corso dell’anno con vari laboratori di lettura a tema, per poi iniziare approfondimenti sulle favole, fiabe e filastrocche, che sono poi servite come ispirazione alla stesura di due favole, nate nei due laboratori di Scrittura creativa, portati avanti dalle Docenti di Italiano Diomira Anzovino della Classe 1A e Stefania Cercia della classe 1 B dalla quale sono nati due libri, rispettivamente due bellissime storie illustrate in seguito nate attraverso il Laboratorio artistico creativo della Docente di Arte Carla Di Pardo, i due Libri di Favole interamente prodotti dagli alunni, sono stati di seguito stampati in tipografia, oggi, “La Volpe e l’Orso” e “Amanda l’invisibile” possono essere letti da chiunque, dai bambini dell’Infanzia tramite le Maestre o dai bambini della Primaria. Entreranno a pieno titolo nella Biblioteca del Comprensivo.

Il 4 giugno alle ore 10 si terrà il Convegno ‘Il libro di Gianni’, nel giardino della scuola, dove ci sarà la presentazione dei due libri ad opera della Dirigente Professoressa Luana Occhionero, dinanzi alle personalità istituzionali del Comune, unitamente all’Associazione “La Casa del Libro” alla Presidente Dottoressa Daniela Battista, l’insegnante Antonietta Pellegrino, tutti insieme per il Patto della Lettura, sottoscritto anche dal Comprensivo, nell’Ambito di Termoli Città che Legge, così in occasione del Maggio dei Libri, trattando il tema dell’amore per i libri, per la lettura e per la creatività, ci siamo riuniti in una grande festa di fine anno per omaggiare il libro. Presenti all’evento scolastico, illustri ospiti: le scrittrici Maura Chiulli e Lorena Marcelli, l’illustratore Antonio Sarchione e la psicologa Sara Fauzia, tutti insieme per parlare e dialogare sul tema dell’importanza della creatività in età evolutiva e adolescenziale.

Presenti le Classi Prime della Secondaria di Primo Grado, artefici dei due libri, le Classi Seconde. Circa 60 alunni, il giardino ha una grande capienza, ma causa Covid e normative vigenti, non abbiamo potuto far partecipare in presenza il resto degli alunni che seguiranno l’Evento in collegamento sulla piattaforma Google Meet.

Nella stessa giornata, saranno anche premiati i 4 alunni risultati vincitori del Concorso “Disegna un logo per la tua scuola” il primo premio il secondo a parità di merito e il terzo.