Nonostante le gravi difficoltà affrontate dalla sanità molisana e la situazione critica dell’ospedale San Timoteo di Termoli, non mancano esempi positivi e di efficienza che vengono rimarcati dagli stessi pazienti.

Fra questi, la testimonianza di una termolese che ha preferita rimanere anonima ma ha voluto fare un plauso pubblico al personale che l’ha assistita nella sua permanenza all’ospedale.

“Sono una cittadina termolese e mi sento in dovere, in questo periodo di difficoltà, di ringraziare pubblicamente le qualità professionali di tutta l’equipe ospedaliera a partire dal reparto di Pronto Soccorso per passare a quello di Radiologia, Anestesia e Ortopedia dell’ospedale San Timoteo.

Ho avuto la sfortuna di fratturarmi la testa femorale e solo la tempestività dell’intervento poteva salvarla; tutti si sono adoperati al caso e ringrazio nel particolare il Primario Giuseppe Gagliardi per la sua immensa professionalità e umanità, il Dottor Massimiliano Corona per la disponibilità e capacità e tutta l’equipe del reparto di ortopedia per la gentilezza e qualità delle cure offerte ai degenti.

Ci tengo con questa mia a sottolineare il duro lavoro di tutti gli operatori ospedalieri che in questo momento operano con estrema difficoltà e con poche risorse.

Un plauso va a tutti loro! Grazie”.