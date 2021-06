di Antonio Andriani

Un calciatore

al rigor s’appropinqua,

triste ‘l patibolo.

Andri290621 Parafrasi= tanto sintetico l’haiku, quanto corposo il commento. Evidente che l’ispirazione sia stato il rigore sbagliato, ieri sera, dal fuoriclasse transalpino Kylian Mbappé. Prescindendo dall’esito della performance, il suo avvicinarsi all’area di rigore è stato, visibilmente, mesto. Se il compito della poesia è quello di leggere nell’animo umano, mi è apparso subito il sentimento del giovane calciatore. L’attaccante dei Blues, campione del mondo nel 2018 a soli 19 anni, è un ragazzo mite, serio e poco egocentrico, per nulla narcisista e non avvezzo ai tanti tatuaggi che ricoprono il corpo di molti suoi colleghi, alle stravaganti capigliature, ad atteggiamenti da gladiatore nell’arena. Alla voce narrante, Kylian è simpatico ed ha ritenuto opportuno cantarne il dramma, non solo interiore. La foto allegata ai versi esprime tutto il suo dramma, ben prima che si compisse nella realtà. Il culmine del combattimento calcistico tra due squadre trova il suo acme proprio nella lotteria dei rigori. Un manifesto riferimento alla Francia ed alla sua Rivoluzione è il patibolo, parola sdrucciola che rende il terso verso di 6 sillabe, e non di 5.