Oggi è toccato a 121 zone di Campobasso restare senz’acqua, a causa di lavori urgenti organizzati da Molise Acque sull’acquedotto Basso Molise Liscione, domani invece toccherà al Comune di Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia e Petacciato.

Sempre per lavori di manutenzione straordinaria urgente agli interruttori a servizio dell’Impianto di sollevamento di Guglionesi, in una nota Molise Acque annuncia che dalle 8 di domani – 1 luglio 2021 – sarà sospeso il flusso idrico.

I sindaci dei comuni interessati dai lavori e dalla mancanza di acqua sono stati invitati quindi ad adottare i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità. Molise Acque assicura anche che l’acqua dovrebbe tornare nella tarda mattinata di domani.

Si tratta di un vecchio problema per il Basso Molise che sconta risorse scarse e soprattutto infrastrutture vecchie. Ora spetta ai Comuni organizzarsi in modo da evitare grossi disagi e molto dipenderà dalla portata dei serbatoi.

Così il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo: “Considerato che il nostro serbatoio presenta un livello idrico accettabile, al momento non sono previste chiusure. Si raccomanda, al fine di scongiurare chiusure notturne, di utilizzare l’acqua potabile solo ed esclusivamente per uso domestici. L’acqua potabile è un bene prezioso che non va assolutissimamente utilizzata per fini agricoli“.