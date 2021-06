Gli disse tutta la verità…

di don Mario Colavita

“La maggior parte degli uomini che sono malati sostengono di essere sani”. Mi ha colpito questa frase di un vescovo dell’Oriente: Isacco vescovo di Ninive (Mesopotamia).

C’è una malattia che non si manifesta all’esterno ma è terribile all’interno di ogni uomo è la mancanza d’amore.

I padri spirituali più volte ripetono che l’amore è la chiave della salute dell’essere umano, pienezza o fallimento della vita. Tutto dipende dall’amore, se siamo stati amati davvero oppure per finta.

Il dolore più grande è il non amore, altro che cancro. Il piacere più grande è l’amore vero, altro che sesso.

Gesù ci ha insegnato il vero amore passa per la strada del donare se stesso, non le cose, ma la vita. Non si ama a parole, troppo facile dire ti voglio bene se poi non seguono fatti e gesti concreti.

Il capitolo 5 di Marco prosegue, mediante i due episodi, nel voler mostrare la grande potenza di Gesù contro la malattia e l’impurità, fino a sconfiggere la morte stessa.

Ancora una volta il discepolo si domanda: ma chi è questo Gesù? La sua identità gradualmente si svela, attirandoci a sé.

Giairo capo della sinagoga chiede a Gesù di imporre le mani perché la sua figlioletta sta per morire, uno della religione ufficiale si rivolge a Gesù per ottenere quello che lui non ha ottenuto.

È interessante che Marco inserisca la storia di una donna malata da emorragia, una malattia terribile perché la poneva al di fuori della comunità essendo impura.

Questa donna tocca il mantello di Gesù “subito il flusso di sangue le si fermò” (Mc 5,29). È la fede della donna che ha toccato con mano quanto essa è potente. Il centro della scena è l’incontro tra Gesù e la donna, Gesù vuole guardala e lei alla fine gli si getta davanti e gli dice tutta la verità.

La fede è toccare è incontrare, non si crede per sentito dire si crede perché ho avuto un incontro che mi ha cambiato la vita.

L’emorroissa è il simbolo di tanti che prigionieri del male, delle proprie solitudini o malattie interiori, non riescono ad aprirsi all’Altro, hanno bisogno di una spinta, un incontro che gli cambi la vita.

Mi piace la risposta di Gesù perché è una parola che riabilita e dona fiducia: “figlia la tua fede ti ha salvata Va’ in pace e sii guarita dal tuo male” (Mc 5,34).

L’altra scena di guarigione è per la figlia del capo della sinagoga, Gesù la prende per mano (ormai è morta) è la risorge gli ridà vita, lo spirito vitale dicendogli: “Talità Kum (fanciulla alzati)”.

È forte la scena, la parola di Gesù è più forte della morte, ridona vita. È la fede di Giairo che fa scaturire il prodigio perché si creda e il credere permanga.

Il credere non è qualcosa di sentimentale, è fondamento e scelta di vita. Credere in Gesù è compiere una scelta radicale di vita è essere convinti che la sua presenza può rinnovare e cambiare la vita.

Credere allora è lasciarsi rinnovare dall’amore, è affidarsi all’amore fedele di Dio.

Avere fede è incontrare Dio che mi sostiene e mi accorda la promessa di un amore indistruttibile che non solo aspira all’eternità, ma la dona; è affidarsi a Dio con l’atteggiamento del bambino, il quale sa bene che tutte le sue difficoltà, tutti i suoi problemi sono al sicuro nel tu della madre.

Questi due racconti di guarigione sono per noi un invito a superare una visione puramente orizzontale e materialista della vita.

A Dio chiediamo tante guarigioni da problemi, da necessità concrete, ed è giusto, ma dobbiamo saper chiedere anche una fede salda, forte, genuina e una ferma fiducia nel suo amore che non ci abbandona.