Gli amici del carro ‘Del Colle – Mancini’ di Santa Croce di Magliano hanno voluto dedicare un pensiero alla memoria di Antonio Mancini, carriere di Sant’Antonio da Padova dal 1995 e recentemente scomparso.

“Caro Antonio, oggi doveva essere un giorno di festa per tutti noi ed invece tu non sei più tra noi. Tutta la comunità di S.Croce di Magliano trepida per l’arrivo del 13 giugno, per festeggiare il Santo Patrono del paese. Tu, come tutti i carrieri, aspettavi con fervore che arrivasse giugno per iniziare i preparativi per allestire il carro di famiglia. Eri sempre gioioso ed entusiasta di quanto organizzavi insieme ai tuoi cari e a tutti quelli che coinvolgevi con la tua immensa bontà d’animo. Tutti ricordiamo che controllavi minuziosamente il carro col quale da ben 26 anni, assieme alla famiglia dei tuoi cognati, onoravi S.Antonio.

Per noi che condividevamo la devozione, l’emozione ed il piacere di vestire il carro con te, da quest’anno la gioia che ci ha sempre invasi non sarà più la stessa, perché la tua mancanza lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Siamo certi che se sei stato chiamato in Cielo il 10 giugno, quando nell’aria c’era profumo di gigli bianchi, è perché S.Antonio ti voleva al suo fianco. Chi ha avuto la fortuna di conoscerti bene sa che eri una persona meravigliosa; umile, sempre gentile, disponibile, generoso e dal cuore immenso. Ti ricorderemo così e davanti al tuo carro. Riposa in pace, caro Antonio. Noi abbracceremo per te la tua famiglia.

Un pensiero va a tutti i carrieri che, in questo S.Antonio 2021, non ci sono più e alle loro famiglie”.