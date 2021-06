Giornata nazionale dello Sport, grande partecipazione a Montenero

Via alle bonifiche

Questa mattina - 7 giugno - sono iniziate le operazioni di bonifica in paese dopo il ritrovamento di una cagnolina morta per un sospetto avvelenamento, come riferito dal veterinario intervenuto ieri assieme ai Carabinieri Forestali, ai volontari dell'associazione Stop Animal Crimes Italia e al sindaco Michele Palmieri. Probabile che l'autore dell'atroce gesto sia la stessa persona che qualche settimana fa aveva ucciso altri animali: il mix di sostanze utilizzato per le esche pare sia lo stesso.