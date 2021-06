Una bici da 5000 euro circa è stata rubata nelle campagne di Guglionesi a un appassionato di ciclismo che la teneva custodita in un casolare di campagna. Il furto è avvenuto poche settimane fa in contrada Malecoste e la vittima ha immediatamente fatto denuncia, mentre adesso ha deciso di rendere nota la vicenda nella speranza che qualcuno possa avvistare la bici da qualche parte e segnalarla alle forze dell’ordine.

L’uomo, poco più di 50 anni, lavora la terra nel tempo libero in un casolare di campagna appartenente a una zia alle porte di San Giacomo degli Schiavoni, dove era solito lasciare la bici che utilizzava per passione e per allenarsi.

Ha riferito agli inquirenti di aver scoperto il furto nel pomeriggio del 13 maggio scorso, accorgendosi che i ladri avevano frantumato i vetri di una finestra per introdursi all’interno e oltre alla bici avevano rubato anche un televisore Samsung.

Ma è sicuramente la bici da corsa della marca ‘Di Luca Bike’ modello Killer Aero bike di colore bianco e nero e dal valore commerciale stimato in circa 5000 euro la parte più consistente del bottino. Quella stessa notte, per altro, i ladri hanno agito anche in una abitazione poco lontana dal casolare.

Dopo aver ricevuto la denuncia, i Carabinieri hanno avviato le indagini e nel frattempo la vittima chiede aiuto a chiunque possa imbattersi nella sua bici, magari rivenduta a qualcuno ignaro del furto.