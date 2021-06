Non possono ‘dormire’ sonni tranquilli gli automobilisti che lasciano le auto in sosta nel parcheggio vicino al Terminal degli autobus di Campobasso. L’area è sempre più degradata, ostaggio di balordi che compiono atti vandalici ed episodi di microcriminalità.

A denunciare la preoccupante situazione è Fabio D’Ilio del Partito comunista: “Siamo preoccupati – scrive in una nota inviata alla nostra redazione – per quello che avviene a Campobasso. Chiediamo un intervento rapido per il ripristino dell’ illuminazione al parcheggio del terminal autobus e l’estensione di estendere la videosorveglianza su tutta l’area del parcheggio che è incustodito“. Tuttavia, quotidianamente, sottolinea d’Ilio, proprio in quella zona si registrano “furti, atti vandalici e microcriminalità che danneggiano già la precaria economia operaia”. In quel parcheggio infatti lasciano le vetture in sosta i lavoratori che utilizzano il pullman per raggiungere lo stabilimento in cui sono impiegati, come quelli della zona industriale di Termoli. Purtroppo però qualcuno, stando ai racconti di D’Ilio, avrebbe trovato la propria vettura danneggiata.

Quindi la sollecitazione all’amministrazione comunale di Campobasso per rafforzare il sistema di videosorveglianza.

Ricordiamo che poco meno di un mese fa, in quell’area, anche la Polizia aveva sorpreso tre giovanissimi con la droga.