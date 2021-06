Un uomo di 54 anni di Campobasso è morto questa mattina 7 giugno in un gravissimo incidente stradale avvenuto attorno alle 6 sulla strada statale 17 nei pressi del comune di Volturara Appula, in provincia di Foggia.

L’uomo era alla guida di un fiorino che per cause da stabilire si è scontrato contro un tir che trasportava grano. Il frontale non ha lasciato scampo al conducente del Fiorino che è morto sul colpo.

La notizia si è diffusa soltanto nel tardo pomeriggio in Molise, in seguito all’identificazione del 54enne. Sulle cause dell’incidente sono stati avviati degli accertamenti da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Lucera che sono intervenuti insieme agli operatori del 118 e ha una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lucera oltre a una autogrù e comando provinciale di Foggia.