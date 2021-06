Francesca, genio molisano della chimica: la studentessa del ‘Pertini’ alle gare nazionali

Francesca Cusano è una studentessa della classe 2E dell’istituto Biotecnologico di Campobasso. Ha sbaragliato i suoi coetanei molisani e ha conquistato il primo posto nella graduatoria regionale dei Giochi della Chimica 2021. Il prossimo autunno sarà a Roma per le gare nazionali nell’ambito della competizione organizzata dalla Società Chimica Italiana con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Sul secondo gradino del podio della finale regionale è salito lo studente Francesco D’Aversa della 2C dello stesso Istituto. Una gratificazione per studenti ed insegnanti, a conclusione di un anno particolarmente difficile che conferma impegno e costanza nel percorso di studi.

Un riconoscimento importante per la scuola guidata dal Dirigente Umberto Di Lallo, Istituto che garantisce una solida cultura scientifico-tecnologica e che dopo il biennio comune permette la scelta tra due percorsi: biotecnologie ambientali e sanitarie.

L’istituto Biotecnologico di via Scardocchia ha partecipato con quattro studenti del primo biennio (cat. A): Valeria Maria Bianco (2C), Francesca Cusano (2E), Valeria Di Stefano (2C), Francesco D’Aversa (2C), allenati dalla professoressa Filomena Incollingo e coordinati dalla responsabile del progetto, la professoressa Sabina Niro.

Per la categoria A hanno preso parte alla gara regionale quattro scuole molisane con 28 studenti. La manifestazione nazionale ha coinvolto, nella fase regionale tenutasi lo scorso 28 maggio in modalità online, 560 scuole e 7.556 studenti che hanno dovuto risolvere in 120 minuti 60 domande a risposta multipla.

La fase regionale è stata aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori divisi in tre categorie A, B, C, premiate separatamente: Categoria A: studenti del primo biennio, Categoria B: studenti del secondo triennio degli istituti “non specializzati in chimica” e Categoria C: studenti del secondo biennio e quinto anno degli istituti ad indirizzo chimico. Per ogni categoria sono stati premiati i primi tre studenti classificati ed i rispettivi docenti preparatori. I primi classificati di ogni categoria accedono alla fase nazionale.

Lo scopo dei Giochi della Chimica, nati nel 1984 in Veneto, è quello di stimolare tra i giovani l’amore per questa disciplina e di selezionare la squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi internazionali della Chimica, in programma tra luglio ed agosto 2021 a Osaka, in Giappone, manifestazione di alto profilo a cui prendono parte le squadre nazionali di oltre 90 Paesi.