Le strade del Molise, si sa, possono essere interrotte per varie ragioni. In genere sono le frane a impedire il transito delle autovetture, quando gli enti pubblici sono al lavoro la causa è invece legata a mezzi meccanici e nuovo asfalto. Talvolta però capita che ci si mettano in mezzo le greggi, come in questo caso. E non si può far altro che rassegnarsi ad aspettare il passaggio delle pecore, delle capre e dei relativi fattori. Provando a contarle magari per ingannare l’attesa…