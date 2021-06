Fiocco rosa in casa Sforza-Felice, è nata Camilla!

Consiglio regionale

Alla fine della seduta del Consiglio regionale viene votato un testo che impegna il governatore ad attivarsi con il commissario ad acta e il direttore generale dell'Azienda sanitaria per prorogare o rinnovare gli incarichi professionali. Il dibattito in Aula mette a nudo le criticità del sistema: su 56 concorsi banditi molti sono andati a vuoto, come quelli per Malattie Infettive e Anestesia e rianimazione. Mentre Cefaratti accusa Asrem: "Proposti contratti di tre mesi ai pediatri, è uno schifo. Sono scappati anche i medici reperiti con il bando della Protezione civile nazionale".