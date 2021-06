Ficuciello insignito in Prefettura: “Il mio pensiero al maresciallo D’Amico strappato via dal covid”

Il colonnello dell’Arma dei Carabinieri, Fabio Ficuciello – che fino a settembre scorso è stato comandante della Compagnia di Termoli e oggi comanda il Reparto Operativo di Trani – questa mattina è stato ricevuto dal Prefetto di Campobasso Francesco Cappetta.

Un incontro organizzato nel capoluogo molisano per la consegna all’ufficiale dei carabinieri dell’onorificenza del “Cavalierato della Repubblica Italiana” concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ficuciello è stato insignito della prestigiosa decorazione per l’operato che ha svolto durante la sua mission a Termoli soprattutto nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ma anche nella lotta al caporalato.

Il colonnello Ficuciello ha espresso tutta la sua gratitudine per il riconoscimento che gli è stato conferito ma ha anche voluto esprimere alcuni ringraziamenti importanti che gli hanno consentito di lavorare con una dedizione tale da arrivare fino a tanto.

Quindi “ringrazio tutti i miei collaboratori che con me, in Molise, hanno lavorato h24 senza mai tirarsi indietro con lo scopo comune che avevamo di raggiungere gli obiettivi prefissi. Ma, soprattutto, ringrazio e dunque voglio ricordare con immenso affetto il Luogotenente d’Amico, comandante della Stazione di Campomarino, che purtroppo non c’è più a causa del covid ma che per me è stato nel tempo un valido e competente punto di riferimento”.