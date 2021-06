Una giornata di festa e di quasi normalità ieri, mercoledì 2 giugno, ad Acquaviva Collecroce dove i cittadini – nel rispetto delle regole anti contagio – si sono ritrovati per la premiazione dell’iniziativa legata alla celebrazione della festa del Maja che si celebra ogni anno il 1* maggio.

Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, l’associazione culturale Nas Zivot ha riproposto ai cittadini vicini e lontani l’idea di celebrare la festa di primavera e di inizio estate con un fantoccio da replicare a casa: e così la fantasia ha preso il sopravvento e in tanti si sono cimentati nella realizzazione del Maja con tutto ciò che si aveva in casa.

Ieri mattina, nella giornata dedicata alla Festa della Repubblica, in paese sono stati consegnati i premi ai vincitori dell’iniziativa: il premio per il Super Maj é andato a Maurizio D’Amicantonio per il Maja fatto di cd, a lui il libro “Il Molise illustrato e decantato” di Gabriele Angelo Giorgetta e un buono spesa, a Walter D’Amicantonio invece il premio originalità per aver realizzato un Maja di tovaglioli colorati, anche per lui buono spesa e il libro “Quando la luna mi veniva appresso” di Adriana Berchicci. Premio nella sezione tema a Francesca Matassa, anche per lei buono spesa e il libro “Kaka sa šalahu dica” di Nicola Gliosca, mentre alla famiglia Di Lena il premio tecnica, a loro il libro “Funda aš Orginet” di John Felix Clissa e un buono spesa.

Nel corso della giornata si sono svolte anche altre attività: i cittadini si sono ritrovati per una passeggiata ecologica alla riscoperta del ponte degli Asini durante la quale hanno raccolto rifiuti abbandonati per ridare decoro alla zona; nel pomeriggio invece prima la donazione dei vasetti di fiori da parte del Comune per il Concorso “Balconi in fiore”, poi una serie di giochi tradizionali tra adulti e bambini nel rispetto delle distanze.