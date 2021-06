LUNEDI’ 14 Tempo stabile e soleggiato in questo inizio di settimana grazie a un vasto campo di alta pressione che giunge sull’Italia dal nord Africa e s’imporrà, con sempre maggiore convinzione, sull’intera penisola. Il caldo sarà davvero presente stavolta portando in alto la colonnina di mercurio. Per oggi avremo tanto sole e appena qualche velatura passeggera, le temperature saranno gradevoli ma non ancora eccessive mantenendosi poco al di sotto dei trenta gradi nei valori massimi a causa di qualche infiltrazione di aria più fresca che tenderà a mitigare gli effetti dell’anticiclone.

MARTEDI’ 15 Un lieve aumento termico e cieli sgombri di nuvole ci aspettano oggi. L’alta pressione mantiene calmo il contesto atmosferico e non ci sarà alcuno scossone. Proprio da oggi l’anticiclone muoverà il suo baricentro sul resto dell’Italia partendo proprio dal centro-sud: questo significa che assisteremo a una escalation di caldo.