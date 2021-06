Otto nuovi bagnini appena formati e pronti per la stagione 2021. Si sono svolte questa mattina 22 giugno gli esami con prova teorica e prova pratica col pattino di salvataggio nell’area del Lido Havana Club di Rio Vivo a Termoli le consuete prove di esame per i nuovi assistenti bagnanti.

I nuovi Baywatch sono Valeria Lombardi, Andrea Natale, Mattia Marasco, Giuseppe Della Penna, Antonio Vinciguerra, Gabriella Di Filippo, Danilo Iannelli e Alessandro Nacca. “Sono orgoglioso di voi, complimenti a tutti per l’eccellente prosa d’esame” ha commentato Nicola Fratangelo, direttore della sezione di Guardialfiera della società nazionale di salvamento. “Ringrazio Inoltre la commissione d’esame della capitaneria di porto”.

Infatti a presiedere la commissione c’era un ufficiale della Capitaneria di porto di Termoli, oltre a un altro sottufficiale sempre della Capitaneria di porto e l’istruttore Nicola Fratangelo.

L’associazione presieduta da Fratangelo ha in gestione anche per quest’estate il servizio di salvamento sulle spiagge libere di Campomarino tramite bagnini volontari. Dei nuovi Baywatch che hanno appena superato l’esame ben tre andranno a rimpolpare l’organico della sezione di Guardialfiera della società nazionale di salvamento così da assicurare una balneazione in sicurezza a chi sceglierà le spiagge libere di Campomarino Lido.

Un’importante aggiunta per tutto il territorio, anche in considerazione della carenza riscontrata da alcuni lidi della costa molisana nel reperire bagnini per la stagione balneare 2021.