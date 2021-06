Non capita in tutte le edizioni di avere due molisani ai Giochi Olimpici. Ma soprattutto per la prima volta un’atleta nata e cresciuta in Molise rappresenterà l’Italia alla manifestazione a cinque cerchi. A Tokyo fra poco più di un mese ci saranno infatti la judoka isernina Maria Centracchio che proprio ieri si è qualificata per le Olimpiadi in Giappone e a cui spetta il record di prima donna molisana alle Olimpiadi e il tecnico di basket Andrea Capobianco, guida della nazionale femminile nella disciplina del 3×3.

Maria Centracchio è stata capace ieri di staccare il pass per le Olimpiadi grazie alla qualificazione arrivata nel corso della quarta giornata dei campionati mondiali Senior 2021 di judo che si svolgono a Budapest, in Ungheria.

La judoka figlia di Bernardo Centracchio, suo allenatore e figura fondamentale del judo in passato, gareggia nella categoria -63 kg. La giornata di ieri per lei sembrava essere nefasta, visto che sul tatami della capitale ungherese la 26enne molisana è stata subito eliminata a causa di un Ippon subito nella sfida contro la serba Obradovic che l’ha sconfitta.

Ma la sorte è stata dalla parte della molisana, in passato medaglia di bronzo agli Europei, visto che i risultati delle altre atlete in gara le hanno comunque permesso, in base ai risultati precedentemente ottenuti, di ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici.

Coach Andrea Capobianco è invece una vecchia conoscenza del basket molisano, ma più In generale di quello italiano. Nato a Napoli ma cresciuto a Venafro, classe 1966, Capobianco è nei quadri federali in veste di tecnico ormai da oltre 10 anni e in carriera ha guidato più volte le nazionali giovanili maschili, oltre a essere stato assistente allenatore part-time della Nazionale Maggiore. Dal 2015 al 2017 ha guidato anche la nazionale femminile di basket mentre dal 2020 è il tecnico della Nazionale 3X3 femminile.

Si tratta di una disciplina che chiaramente è molto simile alla tradizionale pallacanestro ma con alcune regole differenti, a cominciare dal fatto che si gioca su un solo lato del campo e con un solo canestro. Quella di Tokyo sarà la prima volta per il basket 3×3 alle Olimpiadi.

La qualificazione per Tokyo è stata ottenuta dalle ragazze allenate da coach Capobianco lo scorso lunedì 7 giugno quando le azzurre hanno superato nella finale del torneo preolimpico l’Ungheria padrona di casa con il punteggio di 13 a 12.

Il basket donne 3X3 è in programma dal 24 al 28 luglio, mentre per Maria Centracchio e il judo le date di riferimento sono dal 23 al 30 luglio. I Giochi di Tokyo scatteranno il 23 luglio per concludersi domenica 8 agosto.

“È con grande entusiasmo e gioia che accogliamo la notizia della qualificazione dell’atleta Maria Centracchio alle Olimpiadi di Tokyo” il commento del presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo.

“Porto alla nostra atleta Judoka Maria Centracchio e al tecnico di Basket Andrea Capobianco le congratulazioni del vicepresidente vicario, il vicepresidente, tutta la giunta del Coni Molise, la consigliera nazionale e la delegata provinciale di Campobasso, siamo tutti veramente fieri e orgogliosi di avere una rappresentanza molisana altamente qualificata alle Olimpiadi che si terranno in Giappone. Tutto il mondo dello sport del Molise è e sarà con voi”.

foto di Maria Centracchio da coni.it