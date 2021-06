Due donne sono state investite questa mattina 3 giugno attorno alle 8,30 in via Martiri della Resistenza, davanti all’ingresso centrale del centro commerciale ‘Lo Scrigno’ di Termoli. Secondo una prima ricostruzione, entrambe sono state urtate da uno scooter mentre loro stavano attraversando il cancello d’ingresso del centro commerciale, quindi oltre la sede stradale

Sono intervenute sul posto due ambulanze del 118 che hanno immediatamente soccorso le due vittime e le hanno trasportate in ospedale col supporto della Misericordia. Entrambe le donne hanno riportato traumi lievi. Una 56enne di Portocannone, V.S., ha subito un trauma a una gamba mentre una 58enne di Campomarino, E.P., è stata trasportata al San Timoteo per accertamenti.

Anche se non avvenuto sulle strisce, l’incidente conferma che via Martiri della Resistenza in quel punto resta una strada particolarmente pericolosa per gli attraversamenti pedonali.

Nonostante gli accorgimenti presi nel corso degli anni dal Comune di Termoli, compresa una nuova segnaletica e segnalatori visivi per aumentare l’attenzione degli automobilisti e dei motociclisti, la vicinanza con un centro commerciale così frequentato continua a rappresentare una zona molto delicata anche per via della velocità troppo spesso elevata da parte di chi guida un veicolo. Nei prossimi mesi è attesa la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via Olanda (davanti al Terminal) possa comportare una riduzione della velocità di percorrenza.

Solo pochi anni fa, nel gennaio 2019, un investimento mortale si era verificato esattamente in quell’area.