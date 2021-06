Doppio incidente sulle strade del Molise, sei feriti di cui uno grave

L'ultimo imprevisto

L'ultimo imprevisto per il funzionamento di un'infrastruttura considerata di fondamentale importanza per il trasporto dei pazienti più gravi e nevralgica nella rete dell'emergenza urgenza. Per ottenere l'autorizzazione dell'Enac, l'Azienda sanitaria regionale ha dovuto incaricare due ditte di Campobasso per assolvere agli adempimenti richiesti: la folta vegetazione e gli impianti della pubblica illuminazione ostacolano il volo dei mezzi di soccorso