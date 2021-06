Dopo 4 Ristoranti, nuova vetrina mediatica per la cucina termolese ne “L’Italia a morsi”

Il punto

9.330 somministrazioni da lunedì a ieri, mercoledì, in Molise. Al via anche le prenotazioni del vaccino per gli adolescenti ma rimangono esclusi, ancora, i migranti irregolari. La Lombardia aprirà a giorni il sistema di adesione anche per loro e il Ministero - in una circolare - ha indicato il monodose Janssen come il migliore per raggiungere questa fetta di popolazione. Tra varianti Delta e Delta+, destinate a diventare dominanti entro agosto, urge immunizzare tutti