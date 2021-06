Ipseoa di vinchiaturo

Dal Molise - precisamente dall'Ipseoa di Vinchiaturo - nasce un Museo Immateriale del Gusto, frutto di un progetto didattico integrato. "In un anno straordinario come questo, noi docenti siamo stati spinti a sperimentare attività alternative per coinvolgere i ragazzi e non farli sentire soli"