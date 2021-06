Documenti d’identità, patenti e permessi di soggiorno: prorogati i termini per il rinnovo

Prorogati i termini di scadenza per il rinnovo di documenti, patenti e permessi di soggiorno. L’ha deciso il Consiglio dei ministri, con il Decreto-legge del 30 aprile 2021, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi, introducendo disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, posticipandone alcuni di prossima scadenza in considerazione della proroga – già deliberata – dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, per i documenti di identità è stata prorogata la validità dal 30 aprile al 30 settembre 2021. Per le patenti di guida, con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, è esteso da 6 mesi a 1 anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica. Mentre per i permessi di soggiorno, è stata prorogata la validità fino al 31 luglio 2021. In questo lasso di tempo, gli interessati possono presentare domanda di rinnovo.

Il Comune di Campobasso ha attivato la piattaforma https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ con la quale i cittadini in possesso di spid possono prenotare l’appuntamento per il rilascio della Carta d’identità elettronica. L’amministrazione invita “coloro che hanno necessità, a prenotare per tempo gli appuntamenti, in modo da rendere più agevoli i relativi espletamenti delle procedure da parte degli uffici comunali”.

Infatti, attraverso l’inserimento di alcuni dati (nome, cognome, codice fiscale e Comune prescelto) è possibile conoscere la prima data utile per fissare l’appuntamento per la richiesta di rilascio del documento d’identità presso lo sportello comunale. La richiesta dell’appuntamento può essere completata con l’indicazione anche soltanto di alcuni dati minimali (nome, cognome, codice fiscale e Comune prescelto) oltre all’autenticazione, da effettuare anche tramite spid.

I cittadini che non hanno spid possono effettuare la prenotazione tramite l’Urp del Comune di Campobasso, situato al piano terra di Palazzo San Giorgio, telefonicamente o allo sportello, secondo gli abituali orari d’apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.40 alle 13.20 e dalle 15.40 alle 18.20.