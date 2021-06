Corretto conferimento dei rifiuti, controlli a campione delle Guardie Ecologiche

Esplosione in via delle mimose

La Polizia ha chiuso il cerchio attorno agli autori materiali dell'esplosione in via delle Mimose. Al vaglio degli agenti e della procura di Larino anche un atto incendiario risalente a 3 giorni prima dei fatti avvenuti in via delle Mimose, quartiere di difesa grande. Indagini su mandanti e movente